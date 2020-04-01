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Coronavírus

Câmara libera Estados e municípios a usar saldos de repasses anteriores da Saúde

Emenda da segunda Casa especifica que os recursos só serão liberados enquanto durar a situação de calamidade relacionada ao coronavírus, ou seja, até 31 de dezembro de 2020
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 08:37

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 08:37

Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Tumisu/Pixabay
A Câmara aprovou na noite desta terça-feira (31), em sessão virtual, por 487 votos a favor e 2 contra, emenda do Senado ao projeto da deputada Carmen Zanotto (Cidadania-SC) e outros que libera Estados e municípios para usarem saldos de repasses de anos anteriores do Ministério da Saúde em serviços de saúde diversos dos previstos originalmente. A medida vai agora à sanção.
O projeto já tinha sido aprovado pela Câmara e pelo Senado, mas a segunda Casa adotou uma emenda, especificando que os recursos só serão liberados enquanto durar a situação de calamidade relacionada ao coronavírus, ou seja, até 31 de dezembro de 2020. Por este motivo, o texto voltou para os deputados. A alteração dos senadores foi aceita.

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