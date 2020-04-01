Câmara libera Estados e municípios a usar saldos de repasses anteriores da Saúde

A Câmara aprovou na noite desta terça-feira (31), em sessão virtual, por 487 votos a favor e 2 contra, emenda do Senado ao projeto da deputada Carmen Zanotto (Cidadania-SC) e outros que libera Estados e municípios para usarem saldos de repasses de anos anteriores do Ministério da Saúde em serviços de saúde diversos dos previstos originalmente. A medida vai agora à sanção.
O projeto já tinha sido aprovado pela Câmara e pelo Senado, mas a segunda Casa adotou uma emenda, especificando que os recursos só serão liberados enquanto durar a situação de calamidade relacionada ao coronavírus, ou seja, até 31 de dezembro de 2020. Por este motivo, o texto voltou para os deputados. A alteração dos senadores foi aceita.