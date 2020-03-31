São Paulo registra recorde de mortes em apenas um dia por covid-19

Coronavírus (covid-19) Crédito: CDC/ Unsplash

O estado de São Paulo registrou 23 novas mortes por coronavírus apenas nesta terça-feira (31) -ou quase uma por hora. É um recorde, com o maior aumento de números absolutos já registrados.

As vítimas são 13 mulheres e 10 homens. Entre elas, duas eram adultas de 42 e 54 anos, com comorbidades que, assim como os idosos, representam grupo mais vulnerável a complicações da Covid-19. As outras onze mulheres tinham 69, 85, 86, 76, 84, 72, 64, 81, duas de 65 e 68.

No grupo masculino estão um paciente de 43 anos com comorbidades e outros nove com idades de 66, 79, 86, 89, 68, 90, 83, 78 e 63.

O rastro trágico da Covid-19 chegou também a Campinas, São Caetano do Sul, Santo André e Caieiras, que registraram mortes pela primeira vez desde que o primeiro caso da doença foi diagnosticado em SP. Cada uma teve um óbito.

Agora, já são 13 cidades paulistas com mortes por causa da Covid-19 -até o meio da semana passada, apenas a capital registrava óbitos.