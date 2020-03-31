Bolsonaro fará novo pronunciamento em cadeia de rádio e TV

Bolsonaro realizará novo pronunciamento nesta terça-feira (31) Crédito: Reprodução

O presidente Jair Bolsonaro fará nesta terça-feira (31), um novo pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV nesta terça-feira, às 20h30. A previsão é de que a fala dure cerca de oito minutos. Será a quarta vez que Bolsonaro falará à nação desde que os primeiros casos de coronavírus no país. Os anteriores ocorreram nos dias 6, 12 e 24 de março.

Bolsonaro deve destacar, no pronunciamento, um trecho da entrevista do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, em defesa do trabalho de informais de durante a pandemia de coronavírus.

"Vocês viram o presidente (sic) da OMS ontem? Já que imprensa não divulga, que tal eu ocupar a rede nacional de rádio e TV hoje à noite para repetir o discurso?", afirmou Bolsonaro pela manhã, ao deixar o Palácio da Alvorada.

"PRATICAMENTE", SÓ QUE NÃO

Segundo Bolsonaro, Tedros falou "praticamente" que os informais "têm que trabalhar" durante a crise causada pela pandemia do coronavírus. Diferentemente do que Bolsonaro sugere, no entanto, Tedros não faz qualquer relação entre trabalho e medidas de isolamento.

Tedros usou sua conta no Twitter para esclarecer o assunto na tarde desta terça-feira. "Pessoas sem renda regular ou qualquer reserva financeira merecem políticas sociais que lhes garantam dignidade e permitam a elas seguir as medidas de saúde pública contra covid-19 aconselhadas pelas autoridades médicas e a OMS."

People without regular incomes or any financial cushion deserve social policies that ensure dignity and enable them to comply with #COVID19 public health measures advised by national health authorities and @WHO. #coronavirus — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 31, 2020