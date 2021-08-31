Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Câmara e Senado negociam votação de reforma administrativa ainda este ano
Congresso Nacional

Câmara e Senado negociam votação de reforma administrativa ainda este ano

Propostas com novas regras para contratar, promover e demitir servidores públicos foi enviada pelo governo ao Congresso em setembro de 2020; parecer do relator deve ser apresentado nesta terça (31)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

31 ago 2021 às 14:49

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 14:49

Reforma administrativa passou pela CCJ e segue em tramitação
A proposta tem como objetivo alterar as regras para os futuros servidores dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, Estados e municípios. Crédito: CNJ/Rodolfo Stuckert
Os comandos da Câmara e do Senado negociam nos bastidores um acordo para aprovar a reforma administrativa - que propõe novas regras para contratar, promover e demitir servidores públicos - ainda neste ano. O texto foi enviado pelo governo ao Congresso em setembro de 2020.
A proposta tem como objetivo alterar as regras para os futuros servidores dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, Estados e municípios. Ou seja, as mudanças propostas pelo governo não atingem os atuais servidores e mesmo aqueles que entrarem no serviço público antes da aprovação da reforma. Também não altera a estabilidade nem os vencimentos desses servidores.
O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), conversou com senadores nos últimos dias e expressou a expectativa de aprovar a proposta de emenda à Constituição (PEC) em meados de outubro.
O relator da PEC na Câmara, Arthur Maia (DEM-BA), entregará o parecer nesta terça-feira, 31, ao presidente da Casa, às 16h30. Os dois devem falar com jornalistas e explicar alguns pontos do texto.
Logo no início da tramitação, o relator disse que seria preciso "colocar o dedo na ferida" e sinalizou estender o alcance da reforma para categorias como a dos magistrados.
A expectativa é que a proposta seja votada na comissão especial da Casa após o feriado de 7 de setembro.
Com isso, senadores ouvidos pelo Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado)dizem ser possível aprovar a reforma administrativa ainda neste ano. O conteúdo, no entanto, deve ficar bem diferente da proposta enviada pelo governo.
A negociação entre Câmara e Senado é condicionada à manutenção da blindagem de servidores atuais nas mudanças administrativas.
O recado foi dado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), durante evento no último dia 23, quando o senador afirmou que a reforma não pode servir de pretexto para "sacrificar o servidor público".

Veja Também

Expectativa da Câmara é votar reforma administrativa ainda este mês, diz Lira

CNI/Andrade: reforma administrativa não precisa ser concluída antes da tributária

Não há reforma administrativa séria sem ataque aos supersalários

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Câmara dos Deputados Senado Federal Congresso Nacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente no bairro Nova Brasília
Moto avança sinal e causa acidente com três feridos em Cachoeiro; vídeo
Imagem Edicase Brasil
Alckmin sanciona guarda compartilhada de animais de estimação após separação de casais
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como declarar despesas médicas no IR? Tire suas dúvidas!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados