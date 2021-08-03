CNI/Andrade: reforma administrativa não precisa ser concluída antes da tributária

Em meio à forte rejeição, principalmente, à proposta de tributar a distribuição de lucros e dividendos em 20%, entidades que representam setores produtivos - entre elas a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) - passaram a defender que a reforma administrativa tenha prioridade na agenda, de modo que a reforma tributária seja realizada sob menor pressão por aumento de carga.