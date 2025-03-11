Cadeirante de 95 anos morre após ser atropelada por motorista bêbado

Maria Geralda morreu após veículo chocar contra ela. Motorista não teria carteira e estaria alcoolizado Crédito: Reprodução/G1 Ribeirão Preto

Uma cadeirante de 95 anos morreu após ser atropelada por um motociclista embriagado na noite desta segunda-feira (10), na avenida Brasil, em Franca (SP). Vítima sofreu fratura exposta em uma das pernas. Identificada como Maria Geralda da Silva, ela chegou a ser socorrida em estado grave pelo Samu e levada à Santa Casa de Franca, mas não resistiu aos ferimentos.

Motociclista foi preso. Yuri de Almeida Silva foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo. Yuri tentou fugir após o atropelamento. A Polícia Militar foi acionada por populares após o condutor tentar fugir do local quando a vítima estava caída ao solo após o impacto, gravemente ferida.