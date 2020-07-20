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Números em crescimento

Brasil ultrapassa marca de 80 mil mortes por Covid-19

Segundo o Ministério da Saúde, até as 18h40, eram computados 80.120 óbitos, 632 a mais do que ontem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2020 às 19:29

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 19:29

Ato homenageia capixabas mortos pelo novo coronavírus na praia de Camburi, em Vitória
Ato homenageou capixabas mortos pelo novo coronavírus na praia de Camburi, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
O Brasil ultrapassou nesta segunda-feira, 20, a marca de 80 mil mortes em decorrência do novo coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, até as 18h40, eram computados 80.120 óbitos, 632 a mais do que ontem. Os casos de covid-19 somavam 2 118.646 - 20.257 registrados em 24 horas.
O Brasil está atrás somente dos Estados Unidos tanto em mortes quanto em casos confirmados. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), são 3.761.362 contaminações em território americano e 140.157 vidas perdidas.
O Estado de São Paulo é o que concentra o maior número de infectados: são 416.434. Também é o local com mais mortes, sendo 19.788 registradas.

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