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1.607 óbitos em 24h

Brasil ultrapassa 375 mil mortes por Covid-19

Nas últimas 24 horas, foram registrados 1.607 óbitos por Covid-19 e 35.885 infecções pelo Sars-CoV-2. Os números são do consórcio de veículos de imprensa

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 20:36

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 abr 2021 às 20:36
Coronavírus
Coronavírus já matou mais de 375 mil brasileiros Crédito: Pixabay
O Brasil ultrapassou, nesta segunda-feira (19), 375 mil mortes por Covid-19 desde o início da pandemia.
Nas últimas 24 horas, foram registrados 1.607 óbitos por Covid-19 e 35.885 infecções pelo Sars-CoV-2. Com isso, o Brasil chegou a 375.049 mortes e a 13.977.713 pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2.
Aos finais de semana, segundas e feriados os dados da pandemia costumam ser menores por causa de atrasos de notificação nas secretariais de saúde, que, nesses dias, trabalham em sistema de plantão com equipes reduzidas.
A média móvel de óbitos teve queda pelo segundo dia consecutivo e chegou a 2.860 mortes por dia, nos últimos sete dias.
O país já soma 34 dias com média acima de 2.000 e 89 dias com ela acima de 1.000. A média móvel é um instrumento estatístico usado para amenizar variações de dados. Ela é obtida pela soma de todas as mortes dos últimos sete dias e divisão do resultado por sete.
Os dados do país, coletados até as 20h, são fruto de colaboração entre Folha, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas diariamente com as secretarias de Saúde estaduais.
A iniciativa do consórcio de veículos de imprensa ocorreu em resposta às atitudes do governo Jair Bolsonaro (sem partido), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins sobre a doença e tirou informações do ar, com a interrupção da divulgação dos totais de casos e mortes. Além disso, o governo divulgou dados conflitantes.

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