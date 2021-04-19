Coronavírus: ES registra 8.776 mortes e passa de 418 mil casos

Covid-19 segue provocando mortes no Espírito Santo Crédito: Guitar Tawatchai/Freepik

Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.710 novos casos, chegando a 418.642 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 52.074. Vila Velha aparece em segundo, com 51.886 confirmações da doença, seguido por Vitória (45.559) e Cariacica (32.349).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 6.876 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.461), em Vila Velha.

Até esta segunda-feira (19), mais de 1,2 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 389.847, sendo 2.748 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.