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Pandemia

Coronavírus: ES registra 8.776 mortes e passa de 418 mil casos

Segundo dados da Secretaria de Saúde (Sesa), foram 103 mortes e 1.710 novos casos em apenas 24 horas

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 17:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2021 às 17:02
coronavírus
Covid-19 segue provocando mortes no Espírito Santo Crédito: Guitar Tawatchai/Freepik
Mais 103 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta segunda-feira (19), totalizando 8.776 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.710 novos casos, chegando a 418.642 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

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Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 52.074. Vila Velha aparece em segundo, com 51.886 confirmações da doença, seguido por Vitória (45.559) e Cariacica (32.349). 
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 6.876 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.461), em Vila Velha. 
Até esta segunda-feira (19), mais de 1,2 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 389.847, sendo 2.748 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado. 
A vacinação contra a Covid-19 também continua no Espírito Santo. Até o momento, 598.822 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.

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