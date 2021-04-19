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Críticas ao presidente

Bolsonaro fracassa nas ações ambientais e na pandemia, diz ativista Greta

A sueca disse que o presidente tem "fracassado em assumir a responsabilidade necessária para salvaguardar as condições presentes e futuras de vida para a humanidade"

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 15:35

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 abr 2021 às 15:35
Greta Thunberg
Greta Thunberg Crédito: Reprodução/Instagram
A ativista sueca Greta Thunberg, convidada nesta segunda-feira (19) da entrevista coletiva virtual da Organização Mundial de Saúde (OMS), foi questionada sobre o que acha do comportamento do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Em resposta breve, ela afirmou que o líder do País tem responsabilidade tanto na questão ambiental quanto na resposta negativa do Brasil à crise de saúde.
A questão sobre Bolsonaro foi feita pelo correspondente Jamil Chade, do UOL. Inicialmente, Greta disse que "não acho que deveríamos nos concentrar em falar em indivíduos, já que esse é um problema muito maior".
A ativista, porém, prosseguiu: "Claro que Jair Bolsonaro tem uma grande responsabilidade, tanto em relação ao ambiente e ao clima e é claro que podemos ver a resposta que o Brasil tem tido na pandemia da Covid-19", afirmou. "Falo por mim, mas ele tem fracassado em assumir a responsabilidade necessária para salvaguardar as condições presentes e futuras de vida para a humanidade", finalizou Greta.

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