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Para o Amazonas

Brasil tenta usar avião da Força Aérea dos EUA para transporte de oxigênio

Procurada, a Embaixada dos Estados Unidos disse, por meio de sua assessoria, que está ciente do pedido e que está em contato com as autoridades brasileiras para tratar do assunto.

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 17:13

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 jan 2021 às 17:13
Transferência de paciente entubado do Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo na manhã desta segunda-feira (28) em Manaus (AM)
Transferência de paciente entubado do Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo na manhã desta segunda-feira (28) em Manaus (AM) Crédito: Edmar Barros/Futura Press/Folhapress
Aviões da Força Aérea dos Estados Unidos poderão auxiliar no transporte de cilindros de oxigênio no Amazonas, onde houve uma explosão de casos de Covid-19. Segundo o deputado federal Marcelo Ramos (PL-AM), o governo brasileiro pediu à Embaixada dos Estados Unidos que disponibilize as aeronaves.
"Tem lugar que tem oxigênio, mas não tem uma aeronave que transporte oxigênio em cilindro. O único que tem (capacidade para transportar os cilindros) entrou em pane e está em manutenção", disse Ramos.
"Já falei hoje com o ministro (Relações Exteriores) Ernesto Araújo e estamos tentando, junto à Embaixada, a liberação de um avião da Força Aérea norte-americana, um Galaxy, para levar o oxigênio", afirmou.
Procurada, a Embaixada dos Estados Unidos disse, por meio de sua assessoria, que está ciente do pedido e que está em contato com as autoridades brasileiras para tratar do assunto.
O Hospital Universitário Getúlio Vargas, ligado à Universidade Federal do Amazonas (UFAM), ficou cerca de quatro horas sem o insumo nesta quinta-feira (14), o que gerou desespero entre os profissionais, segundo relato de uma médica da unidade ao Estadão/Broadcast. A profissional não quis de identificar

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