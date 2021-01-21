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Consórcio de imprensa

Brasil tem mais de 1.300 mortes pelo segundo dia seguido

Na quarta (20), tinham sido registradas 1.382 mortes, o maior valor desde 4 de agosto; nesta quinta (21) foram registradas 1.335 mortes pela Covid-19
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 jan 2021 às 20:40

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 20:40

Covid-19
Brasil tem mais de 1.300 mortes pelo segundo dia seguido, mostra consórcio de imprensa Crédito: Pixabay
O Brasil registrou 1.335 mortes por Covid-19 e 59.946 casos da doença, nesta quinta-feira (21). Com isso, o total de óbitos chegou a 214.228 e o de pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2 a 8.699.814.
Na quarta (20), tinham sido registradas 1.382 mortes, o maior valor desde 4 de agosto.
Os dados do país são fruto de colaboração inédita entre Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas diretamente com as Secretarias de Saúde estaduais.
Além dos dados diários, a Folha de S.Paulo também mostra a chamada média móvel. O recurso estatístico busca dar uma visão melhor da evolução da doença, pois atenua números isolados que fujam do padrão. A média móvel é calculada somando o resultado dos últimos sete dias, dividindo por sete.
De acordo com os dados coletados até as 20h, a média de mortes nos últimos sete dias é de 1.010. O valor da média representa um aumento de 36% em relação ao dado de 14 dias atrás.
A iniciativa do consórcio de veículos de imprensa ocorre em resposta às atitudes do governo Jair Bolsonaro (sem partido), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins sobre a doença e tirou informações do ar, com a interrupção da divulgação dos totais de casos e mortes. Além disso, o governo divulgou dados conflitantes.

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