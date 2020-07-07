Brasil tem 656 mortes em 24 horas por Covid-19

Homem com máscara de proteção contra o coronavírus Crédito: Freepik

O país já tem 1.626.071 pessoas infectadas com a Covid-19 e um total de 65.556 óbitos devido à pandemia. Nesta segunda (6), foram registradas 656 novas mortes e 21.486 infectados.

Os dados foram compilados pelo consórcio entre Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo, G1 e UOL, em balanço divulgado às 20h desta segunda-feira (22). O levantamento é feito com a coleta de dados das Secretarias de Saúde dos estados.

Próximo de completar quatro meses na pandemia, o Brasil tem uma taxa de 30 mortos por 100 mil habitantes. Os Estados Unidos , que têm o maior número absoluto de mortos e está cinco semanas adiante na pandemia, e o Reino Unido, que está em sua décima nona semana, têm 39 e 66 mortos para cada 100 mil habitantes, respectivamente.

Na Argentina, onde a pandemia desembarcou nove dias mais tarde que no Brasil e que seguiu uma quarentena muito mais rígida, o índice é de 3,3 mortes por 100 mil habitantes.

A comparação com os outros países é feita levando em consideração os dados consolidados pela Universidade Johns Hopkins, dos EUA. Até esta sexta, a instituição contabilizava mais de 11 milhões de casos do novo coronavírus em todo mundo e 536 mil mortes.