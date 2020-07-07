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Coronavírus

Brasil tem 656 mortes em 24 horas por Covid-19

Próximo de completar quatro meses na pandemia, o país tem uma taxa de 30 mortos por 100 mil habitantes

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 07:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2020 às 07:35
Homem com máscara de proteção
Homem com máscara de proteção contra o coronavírus Crédito: Freepik
O país já tem 1.626.071 pessoas infectadas com a Covid-19 e um total de 65.556 óbitos devido à pandemia. Nesta segunda (6), foram registradas 656 novas mortes e 21.486 infectados.
Os dados foram compilados pelo consórcio entre Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo, G1 e UOL, em balanço divulgado às 20h desta segunda-feira (22). O levantamento é feito com a coleta de dados das Secretarias de Saúde dos estados.
Próximo de completar quatro meses na pandemia, o Brasil tem uma taxa de 30 mortos por 100 mil habitantes. Os Estados Unidos, que têm o maior número absoluto de mortos e está cinco semanas adiante na pandemia, e o Reino Unido, que está em sua décima nona semana, têm 39 e 66 mortos para cada 100 mil habitantes, respectivamente.

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Na Argentina, onde a pandemia desembarcou nove dias mais tarde que no Brasil e que seguiu uma quarentena muito mais rígida, o índice é de 3,3 mortes por 100 mil habitantes.
A comparação com os outros países é feita levando em consideração os dados consolidados pela Universidade Johns Hopkins, dos EUA. Até esta sexta, a instituição contabilizava mais de 11 milhões de casos do novo coronavírus em todo mundo e 536 mil mortes.
A iniciativa do consórcio de veículos de compilar e divulgar os dados sobre Covid-19 é uma resposta a atitudes recentes do governo Jair Bolsonaro, que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins, retirou informações do ar, deixou de divulgar totais de casos e mortes e divulgou informações conflitantes.

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