Brasil tem 2.462 mortes e 38.654 casos de coronavírus, diz ministério

Coronavírus Crédito: Tumisu | Pixabay

O Brasil registrou 115 mortes causadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. De acordo com balanço divulgado pelo Ministério da Saúde neste domingo (19), o número de óbitos por Covid-19 passou de 2.347 para 2.462.

De sábado para domingo, foram registrados 2.055 novos infectados com a doença. No total, o Ministério da Saúde contabiliza 38.654 pessoas com resultado positivo para o novo coronavírus até o momento. A taxa de letalidade continua em 6,4%, a mesma de ontem.

A região mais afetada pelo novo coronavírus é o Sudeste, com 55,1% dos casos, seguida pelo Nordeste (24,1%), Norte (9,5%), Sul (7,3%) e Centro-Oeste (4,0%).

Em São Paulo, Estado com maior número de casos e de mortes decorrentes da doença no País, há registro de 14.267 pessoas infectadas e 1.015 óbitos, um aumento de 24 mortes e 373 infectados em relação ao contabilizado no sábado.