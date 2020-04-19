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Pandemia

Brasil tem 2.462 mortes e 38.654 casos de coronavírus, diz ministério

Balanço foi divulgado neste domingo (19) pela pasta apontou 115 óbitos a mais que o total do dia anterior, o que equivale a um aumento de 4,9%. Taxa de letalidade é de 6,4%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2020 às 18:50

Publicado em 19 de Abril de 2020 às 18:50

Coronavírus
Coronavírus Crédito: Tumisu | Pixabay
O Brasil registrou 115 mortes causadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. De acordo com balanço divulgado pelo Ministério da Saúde neste domingo (19), o número de óbitos por Covid-19 passou de 2.347 para 2.462.
De sábado para domingo, foram registrados 2.055 novos infectados com a doença. No total, o Ministério da Saúde contabiliza 38.654 pessoas com resultado positivo para o novo coronavírus até o momento. A taxa de letalidade continua em 6,4%, a mesma de ontem.
A região mais afetada pelo novo coronavírus é o Sudeste, com 55,1% dos casos, seguida pelo Nordeste (24,1%), Norte (9,5%), Sul (7,3%) e Centro-Oeste (4,0%).

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Em São Paulo, Estado com maior número de casos e de mortes decorrentes da doença no País, há registro de 14.267 pessoas infectadas e 1.015 óbitos, um aumento de 24 mortes e 373 infectados em relação ao contabilizado no sábado.
O Rio de Janeiro aparece em segundo lugar, com 4.765 casos confirmados e 402 mortes, seguido pelo Ceará (3.252 casos confirmados de covid-19 e 186 mortes), Pernambuco (2.459 casos e 216 mortes registradas), e Amazonas (2.044 casos registrados e 182 mortes).

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