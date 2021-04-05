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Pandemia

Brasil tem 1.233 mortes por Covid em 24 h e 30.939 casos, mostra consórcio de imprensa

Aos domingo, segundas e feriados, dados costumam ser menores por atrasos de notificação

Publicado em 04 de Abril de 2021 às 21:04

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 abr 2021 às 21:04
Sars-Cov-2, novo coronavírus, vírus da Covid-19
Já são quase 13 milhões de registros de pessoas infectadas pelo Sars-Cov-2 no Brasil desde o início da pandemia Crédito: Pixabay
O Brasil registrou, neste domingo (4), 1.233 mortes por Covid e 30.939 casos da doença. A queda nos números é esperada para um domingo de feriado. Em recessos, os dados da Covid no país costumam ser menores, por atrasos de notificação nas secretarias de saúde.
O país chegou a 331.530 mortes pela Covid e a 12.983.560 pessoas infectadas desde o início da pandemia.
Os dados do país, coletados até as 20h, são fruto de colaboração entre Folha, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas diariamente com as secretarias de Saúde estaduais.
A iniciativa do consórcio de veículos de imprensa ocorreu em resposta às atitudes do governo Jair Bolsonaro (sem partido), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins sobre a doença e tirou informações do ar, com a interrupção da divulgação dos totais de casos e mortes. Além disso, o governo divulgou dados conflitantes.

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