Brasil tem 1.233 mortes por Covid em 24 h e 30.939 casos, mostra consórcio de imprensa

Já são quase 13 milhões de registros de pessoas infectadas pelo Sars-Cov-2 no Brasil desde o início da pandemia Crédito: Pixabay

O Brasil registrou, neste domingo (4), 1.233 mortes por Covid e 30.939 casos da doença. A queda nos números é esperada para um domingo de feriado. Em recessos, os dados da Covid no país costumam ser menores, por atrasos de notificação nas secretarias de saúde.

O país chegou a 331.530 mortes pela Covid e a 12.983.560 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Os dados do país, coletados até as 20h, são fruto de colaboração entre Folha, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas diariamente com as secretarias de Saúde estaduais.