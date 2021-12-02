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Pandemia

Brasil tem 11,4 mil novos casos de Covid-19 e 283 mortes em 24 horas

Sobe para 22.105.872 o total de pessoas infectadas pela doença desde o início da pandemia no país. As mortes causadas pelo novo coronavírus no Brasil somam 614.964
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

02 dez 2021 às 11:46

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 11:46

O vírus Sars-Cov-2, também conhecido como o novo coronavírus
O Ministério da Saúde registrou 11.413 novos casos de Covid-19 no Brasil em 24 horas Crédito: Freepik
O balanço divulgado nessa quarta-feira (1º) pelo Ministério da Saúde registra 11.413 novos casos de Covid-19 no Brasil, em 24 horas. Com isso, sobe para 22.105.872 o total de pessoas infectadas pela doença desde o início da pandemia no país. Desse total, 21.339.118 pessoas se recuperaram da doença.
As mortes causadas pelo novo coronavírus no Brasil somam 614.964. Em 24 horas foram notificados 283 novos óbitos. O balanço aponta ainda 151.790 pacientes em acompanhamento.
Os estados com mais mortes por Covid-19 são: São Paulo (154.159), Rio de Janeiro (69.082) e Minas Gerais (56.234).

VACINAÇÃO

Segundo painel do Ministério da Saúde, até as 15h13 dessa quarta-feira foram registradas 312.414.788 doses de imunizantes aplicadas em todo o Brasil. O total de doses distribuídas aos estados e ao Distrito Federal chegou a 372.577.092.

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