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Medida contra o coronavírus

EUA exigirão teste negativo para Covid de todas as pessoas que entrarem no país

A medida é parte de um conjunto de políticas para fortalecer o combate à variante Ômicron do coronavírus
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 dez 2021 às 10:16

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 10:16

O novo coronavírus causa da Covid-19
Estados Unidos exigirão teste negativo para Covid-19 de todas aqueles que entrarem no país Crédito: Freepik
O governo dos Estados Unidos vai exigir, a partir da próxima semana, que todas as pessoas que chegarem ao país do exterior apresentem teste negativo para o coronavírus de até um dia, independentemente de nacionalidade ou status de vacinação. A medida é parte de um conjunto de políticas para fortalecer o combate à variante Ômicron do coronavírus, que serão anunciadas nesta quinta-feira (2) pelo presidente americano, Joe Biden, de acordo com comunicado da Casa Branca.
Entre outras medidas, Biden aumentará a disponibilidade de doses de reforços das vacinas contra a Covid-19 e iniciará uma campanha pública para incentivar as pessoas a completarem o ciclo vacinal. O governo também voltará o foco para a imunização de crianças, com objetivo de impedir que escolas tenham que ficar fechadas.
Ainda segundo a nota, o democrata informará que vai expandir o fornecimento de testes de coronavírus rápidos gratuitos aos americanos, além de entregar mais pílulas de tratamento aos hospitais.
Biden também se comprometerá em doar 200 milhões de doses adicionais de vacinas a outros países em 100 dias, além das 275 milhões já entregues até o momento. O objetivo dos EUA é somar até 1,2 bilhões de doses.

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