EUA exigirão teste negativo para Covid de todas as pessoas que entrarem no país

Estados Unidos exigirão teste negativo para Covid-19 de todas aqueles que entrarem no país Crédito: Freepik

O governo dos Estados Unidos vai exigir, a partir da próxima semana, que todas as pessoas que chegarem ao país do exterior apresentem teste negativo para o coronavírus de até um dia, independentemente de nacionalidade ou status de vacinação. A medida é parte de um conjunto de políticas para fortalecer o combate à variante Ômicron do coronavírus, que serão anunciadas nesta quinta-feira (2) pelo presidente americano, Joe Biden , de acordo com comunicado da Casa Branca.

Entre outras medidas, Biden aumentará a disponibilidade de doses de reforços das vacinas contra a Covid-19 e iniciará uma campanha pública para incentivar as pessoas a completarem o ciclo vacinal. O governo também voltará o foco para a imunização de crianças, com objetivo de impedir que escolas tenham que ficar fechadas.

Ainda segundo a nota, o democrata informará que vai expandir o fornecimento de testes de coronavírus rápidos gratuitos aos americanos, além de entregar mais pílulas de tratamento aos hospitais.