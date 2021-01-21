Brasil registra mais de 64 mil casos de Covid-19 nas últimas 24h

No total são 212.893 mortes registradas e 8.639.868 pessoas contaminadas no Brasil pela Covid-19 Crédito: Vektor Kunst iXimus/Pixabay

A média móvel de mortes por Covid-19 , que registra as oscilações dos últimos sete dias e elimina distorções entre um número alto de meio de semana e baixo de fim de semana, ficou em 983 nesta quarta-feira (20). Segundo o consórcio de veículos de imprensa, foram registrados 1.382 novos óbitos nas últimas 24 horas e 64.126 casos.

No total são 212.893 mortes registradas e 8.639.868 pessoas contaminadas no Brasil , segundo o balanço mais recente do consórcio formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde. Os dados foram divulgados às 20h.

O Estado de São Paulo, epicentro da doença no país, registrou um aumento de 37% no número de novos casos e de 34% de óbitos nos vinte dias iniciais de janeiro, em comparação ao mesmo período de dezembro. Desde o início da pandemia, já ocorreram 1.658.636 casos e 50.652 mortes no Estado.

O número de pacientes internados é de 13.817, sendo 7.764 em enfermaria e 6.053 em unidades de terapia intensiva, conforme dados desta quarta-feira. Entre o total de casos diagnosticados, 1.417.301 pessoas estão recuperadas.

CONSÓRCIO DOS VEÍCULOS DE IMPRENSA

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.