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Coronavírus

Brasil registra maior média móvel de mortes desde início da pandemia

Minas Gerais liderou o número de mortes no Brasil em intervalo de 24 horas, seguido pelo Rio de Janeiro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 fev 2021 às 21:14

Publicado em 14 de Fevereiro de 2021 às 21:14

Pela primeira vez desde o início da pandemia de Covid-19, a média móvel diária de mortes pela doença ficou acima de 1.100 no Brasil. Dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa mostram uma média de 1.105 vítimas neste domingo (14), o que significa que nos últimos sete dias morreram mais de 7.700 pessoas no Brasil pelo novo coronavírus.
O total de mortes pela doença chegou a 239.294 desde o começo da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram registrados 647 óbitos e 22.400 testes positivos. O número de casos total chegou a 9.833.695, segundo dados repassados ao consórcio pelas secretarias estaduais de saúde. O consórcio é formado pelo Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL.
Vítimas de Covid-19 são enterradas no Cemitério Vila Formosa em São Paulo (SP), que teve um aumento de enterros por conta da doença
Vítimas de Covid-19 sendo enterradas no Cemitério Vila Formosa em São Paulo (SP) Crédito: Ronaldo Silva/Futura Press/Folhapress
Em números absolutos, os maiores registros de mortes nas últimas 24 horas são:
  • Minas Gerais:  119 mortes
  • Rio de Janeiro: 104 mortes
Foi em Minas também o número mais alto de novos diagnósticos confirmados (3.184), seguido pela Bahia (2.584) e São Paulo (2.187). A alta média deste domingo se deve aos registros elevados ao longo da semana. Entre a segunda-feira passada e este domingo somente dois dias não tiveram mais de mil mortes. 
De acordo com o Ministério da Saúde, o País soma 8.745.424 pessoas recuperadas da Covid-19. Os dados da pasta apontam um total de 239.245 mortes, 713 nas últimas 24 horas, além de 9.834.513 casos confirmados. Os números do consórcio diferem dos dados do ministério em razão da metodologia de coleta.

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