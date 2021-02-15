Brasil registra maior média móvel de mortes desde início da pandemia

Pela primeira vez desde o início da pandemia de Covid-19 , a média móvel diária de mortes pela doença ficou acima de 1.100 no Brasil. Dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa mostram uma média de 1.105 vítimas neste domingo (14), o que significa que nos últimos sete dias morreram mais de 7.700 pessoas no Brasil pelo novo coronavírus.

O total de mortes pela doença chegou a 239.294 desde o começo da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram registrados 647 óbitos e 22.400 testes positivos. O número de casos total chegou a 9.833.695, segundo dados repassados ao consórcio pelas secretarias estaduais de saúde. O consórcio é formado pelo Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL.

Vítimas de Covid-19 sendo enterradas no Cemitério Vila Formosa em São Paulo (SP) Crédito: Ronaldo Silva/Futura Press/Folhapress

Em números absolutos, os maiores registros de mortes nas últimas 24 horas são:

Minas Gerais: 119 mortes

Rio de Janeiro: 104 mortes

Foi em Minas também o número mais alto de novos diagnósticos confirmados (3.184), seguido pela Bahia (2.584) e São Paulo (2.187). A alta média deste domingo se deve aos registros elevados ao longo da semana. Entre a segunda-feira passada e este domingo somente dois dias não tiveram mais de mil mortes.