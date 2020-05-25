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Pandemia de coronavírus

Brasil registra 807 novas mortes por coronavírus; óbitos passam de 23 mil

O Brasil registrou mais 807 mortes por coronavírus e 11.687 novos casos nas últimas 24 horas, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados nesta segunda-feira (25)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2020 às 19:52

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 19:52

corona, coronavirus, virus
Brasil registrou 807 mortes nas últimas 24h Crédito: pixabay/geralt
O Brasil registrou mais 807 mortes por coronavírus e 11.687 novos casos nas últimas 24 horas, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados nesta segunda-feira (25).
O total de óbitos é de 23.473, e de casos confirmados, 374.898. De acordo com a Universidade Johns Hopkins (EUA), o Brasil continua sendo o segundo país com mais casos da doença. Em números absolutos, fica atrás apenas dos Estados Unidos, que têm 1,6 milhão de casos.
No fim de semana, foram 965 novas mortes no sábado e 653 no domingo, dia em que os números costumam ser menores porque as equipes trabalham em esquema de plantão.
O recorde diário é da última quinta-feira (21), quando o país anotou 1.188 novas mortes em um só dia.
Em número de mortes, o Brasil é o sexto país mais afetado. Os cinco primeiros países com mais mortes são EUA (98 mil), Reino Unido (36 mil), Itália (32 mil), França (28 mil) e Espanha (26 mil).

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