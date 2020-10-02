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Números da pandemia

Brasil registra 708 mortes por Covid-19 em 24h, total vai a 145.388

Em 24 horas, foram registrados 33.431 novos casos da covid-19, elevando o número total de ocorrências no País para 4.880.523
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2020 às 19:59

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 19:59

Covid-19
Covid-19 Crédito: Pixabay
O Brasil registrou 708 mortes por covid-19 em 24 horas, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira, 2. Com isso, o total de óbitos pela doença no País chega a 145.388.
Em 24 horas, foram registrados 33.431 novos casos da covid-19, elevando o número total de ocorrências no País para 4.880.523. Desses, 4.232.593 (86,7%) correspondem aos já recuperados, segundo o ministério. Outros 502.542 (10,3%) estão em acompanhamento. Existem ainda 2.424 mortes em investigação.
O Estado de São Paulo chegou a 997.333 casos da doença e 35.956 mortes. A Bahia tem 313.404 registros de covid-19 e 6.844 óbitos Minas Gerais totaliza 302.082 casos e 7.502 mortes. O Rio de Janeiro contabiliza 270.395 casos do novo coronavírus e 18.665 óbitos.

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