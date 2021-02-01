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Números da pandemia

Brasil registra 595 mortes por Covid-19 em 24h; total chega a 225.099

Os casos confirmados de Covid-19 nas últimas 24 horas foram 27 756, elevando o total a 9.204.731
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 fev 2021 às 19:55

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 19:55

Coronavírus
Coronavírus Crédito: Pixabay
O Brasil registrou nas últimas 24 horas 595 mortes em decorrência do novo coronavírus, informou o Ministério da Saúde nesta segunda, 1º. Desse total, 149 óbitos foram registrados apenas no Amazonas. As vidas perdidas para a Covid-19 no Brasil são, segundo a pasta, 225.099.
Os casos confirmados de Covid-19 nas últimas 24 horas foram 27 756, elevando o total a 9.204.731.
O Brasil é o segundo país do mundo com mais mortes em decorrência da Covid-19, apenas atrás dos EUA (439.955). Já em casos, fica atrás dos EUA (26.034.475) e Índia (10.757.610). (Equipe AE)

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