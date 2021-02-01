Brasil registra 595 mortes por Covid-19 em 24h; total chega a 225.099

Coronavírus Crédito: Pixabay

O Brasil registrou nas últimas 24 horas 595 mortes em decorrência do novo coronavírus, informou o Ministério da Saúde nesta segunda, 1º. Desse total, 149 óbitos foram registrados apenas no Amazonas. As vidas perdidas para a Covid-19 no Brasil são, segundo a pasta, 225.099.

Os casos confirmados de Covid-19 nas últimas 24 horas foram 27 756, elevando o total a 9.204.731.