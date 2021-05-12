Brasil registra 2.545 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas

Coronavírus já foi responsável por mais de 220 mil mortes no Brasil Crédito: Pixabay

O Brasil registrou 2.545 novas mortes pela Covid-19 nesta quarta-feira, 12. A média semanal de vítimas, que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, caiu pelo quart dia seguido e ficou em 1.944, ainda em tendência de queda pelo 18º dia seguido. Apesar disso, os números ainda são altos no País.

Com transmissão descontrolada do vírus, o País tem visto o colapso de várias redes hospitalares, com morte de pacientes na fila por leito e falta de remédios para intubação. Governadores e prefeitos têm recorrido a restrições ao comércio e até ao lockdown para frear o vírus. Já o presidente Jair Bolsonaro continua como forte crítico das medidas de isolamento social, recomendadas por especialistas, e afirma temer efeitos negativos na economia.

Nesta quarta-feira, o número de novas infecções notificadas foi de 76.638. No total, o Brasil tem 428.256 mortos e 15.361.686 casos da doença, a segunda nação com mais registros de óbitos, atrás apenas dos Estados Unidos. Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h. Segundo os números do governo, 13.924 217 pessoas estão recuperadas.

O Estado de São Paulo registrou nesta quarta-feira um número alto de mortes por coronavírus, totalizando 696. Outros cinco Estados também superaram a barreira de 100 óbitos no dia: Minas Gerais (373), Rio de Janeiro (282), Ceará (165), Rio Grande do Sul (142) e Pará (104).

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.