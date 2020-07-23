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Números do ministério

Brasil registra 1.311 mortes por Covid-19, total chega a 84.082

Em 24h o país registrou 59.961 novos casos de Covid-19, elevando o número de infectados a 2.287.475. Esse é o segundo maior número de confirmações da doença em 24 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2020 às 20:15

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 20:15

Pessoas praticam atividades físicas na Praia da Costa durante a pandemia do novo coronavírus
Pessoas praticam atividades físicas na Praia da Costa durante a pandemia do novo coronavírus Crédito: Fernando Madeira
O Brasil registrou 1.311 novas mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos pela doença a 84.082, segundo dados divulgados há pouco pelo Ministério da Saúde
Em 24h o país registrou 59.961 novos casos de Covid-19, elevando o número de infectados a 2.287.475. Esse é o segundo maior número de confirmações da doença em 24 horas, atrás apenas do registrado ontem, 22, quando o País teve recorde de casos, 67.860. Desse total, 1.570.237 (68,6%) correspondem aos recuperados e 633.156 (27,7%) ainda em acompanhamento.
O dado do Ministério não significa que todas as mortes ocorreram nas últimas 24 horas. Os casos, no entanto, estavam em investigação e foram confirmados neste período. Há ainda cerca de 3.786 mortes em investigação.
O Estado de São Paulo contabiliza 452.007 casos do novo coronavírus e 20.894 mortes. O Ceará tem 156.242 infectados pela doença e 7.374 óbitos. O Rio de Janeiro atingiu nesta quinta-feira o número de 151.549 casos confirmados de covid-19 e 12.535 mortes.

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