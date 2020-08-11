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Números da Saúde

Brasil registra 1.274 mortes por Covid-19 em 24h; total é de 103.026

O total de casos subiu 52.160 no País, ao montante de 3.109 630; o Brasil é o segundo país com maior número de casos e de mortes no mundo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2020 às 19:32

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 19:32

Covid-19
Covid-19 já matou mais de 103 mil pessoas no Brasil Crédito: Pixabay
O Brasil registrou, nas últimas 24 horas, 1.274 mortes em decorrência do novo coronavírus, informou há pouco o Ministério da Saúde. O total de óbitos é de 103.026, o segundo maior número de vítimas no mundo, atrás somente dos Estados Unidos (162.407, 565 desde ontem).
Já o total de casos subiu 52.160 no País, ao montante de 3.109 630. Também nesta métrica, o Brasil está somente atrás dos Estados Unidos. Segundo o Centro de Prevenção e Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês), o total de contaminações em solo americano subiu 40.522 desde ontem, para 5.064.171.

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