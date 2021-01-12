Brasil registra 1.110 mortes por Covid-19 em 24h, total é de 204.690

Coronavírus já matou mais de 200 mil brasileiros Crédito: Pixabay

O Brasil registrou 1.110 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com dados atualizados pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira, 12. Com isso, chega a 204.690 o número total de óbitos pela doença no País.

No mesmo intervalo, foram notificados 64.025 novos casos da Covid-19, elevando o total de infectados no Brasil para 8.195 637.

O Sudeste é a região que tem maior número de casos do novo coronavírus no País. Até esta terça, foram 2.897.150 ocorrências da doença. O número de mortes também é o maior por região, 93 770.