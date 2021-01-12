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Números da Saúde

Brasil registra 1.110 mortes por Covid-19 em 24h, total é de 204.690

No mesmo intervalo, foram notificados 64.025 novos casos da Covid-19, elevando o total de infectados no Brasil para 8.195 637
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 jan 2021 às 20:19

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 20:19

Coronavírus
Coronavírus já matou mais de 200 mil brasileiros Crédito: Pixabay
O Brasil registrou 1.110 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com dados atualizados pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira, 12. Com isso, chega a 204.690 o número total de óbitos pela doença no País.
No mesmo intervalo, foram notificados 64.025 novos casos da Covid-19, elevando o total de infectados no Brasil para 8.195 637.
O Sudeste é a região que tem maior número de casos do novo coronavírus no País. Até esta terça, foram 2.897.150 ocorrências da doença. O número de mortes também é o maior por região, 93 770.
Em seguida, o Nordeste contabiliza 1.978.131 casos de covid e 49 144 óbitos. O Sul tem 1.498.130 registros do novo coronavírus e 24.211 mortes. O Centro-Oeste registra 917.942 infecções e 18 585 mortes pela covid-19. O Norte do País tem 904.284 casos da doença e 18.980 óbitos.

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