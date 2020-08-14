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Números da pandemia

Brasil registra 1.060 mortes por Covid-19 em 24h; total é de 106.523

O Nordeste ultrapassou a marca de 1 milhão de casos notificados, o que coloca a região como a segunda mais afetada do País pela pandemia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 19:53

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 19:53

Covid-19
Covid-19 já matou mais de 106 mil pessoas no Brasil Crédito: Pixabay
O Brasil registrou, nas últimas 24 horas, 1.060 mortes em decorrência do novo coronavírus, informou nesta sexta-feira, 14, o Ministério da Saúde. O total de óbitos é de 106.523, o segundo maior número de vítimas no mundo, atrás somente dos Estados Unidos (166.317, 1.169 a mais do que ontem).
Já o total de casos subiu 50.644 no País, ao montante de 3.275 520. Também nesta métrica, o Brasil está somente atrás dos Estados Unidos. Segundo o Centro de Prevenção e Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês), o total de contaminações em solo americano subiu 52.799 desde ontem, para 5.228.817.
O Nordeste ultrapassou a marca de 1 milhão de casos notificados. São 1.008.049 contaminações e 31.896 mortes, o que coloca a região como a segunda mais afetada do País pela pandemia.

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