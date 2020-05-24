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Avanço da doença

Brasil regista 653 novas mortes por coronavírus nas últimas 24 horas

Total de óbitos chega a 22.666, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados neste domingo. Também houve 15.813 novos casos confirmados da doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2020 às 20:19

Publicado em 24 de Maio de 2020 às 20:19

Prefeitura confirma segunda morte por Covid-19 em Linhares
Brasil já é o segundo país no mundo com mais casos da doença  Crédito: Eduardo Dias/TV Gazeta
O Brasil registrou 653 novas mortes por coronavírus nas últimas 24 horas e 15.813 novos casos confirmados.
Segundo dados do Ministério da Saúde divulgados neste domingo (24), o total de óbitos no Brasil alcançou 22.666. O recorde diário é da última quinta-feira (21), quando o país anotou 1.188 novas mortes em um só dia.
De acordo com a Universidade Johns Hopkins (EUA), o Brasil continua sendo o segundo país com mais casos da doença, com um total de 363.211 casos. Fica atrás apenas dos Estados Unidos, que têm 1,6 milhão de casos e 97 mil mortes no total.
Na última sexta-feira (22) o diretor-executivo da OMS (Organização Mundial da Saúde), Michael Ryan, afirmou que a América Latina é o novo epicentro da pandemia de coronavírus e o Brasil é o país mais preocupante.
Ryan disse que, embora o maior número de casos tenha sido registrado em São Paulo, a situação mais séria é a do Amazonas, "com uma taxa bem alta", afirmou. O estado tem o maior número de casos em relação à população: 490 pessoas infectadas por 100 mil habitantes.
Estimativas também divulgadas nesta sexta pelo Imperial College indicam que a transmissão da doença continua acelerando no Brasil. A taxa de contágio (Rt), que indica para quantas pessoas em média cada infectado transmite o coronavírus, foi calculada em 1,3 --quando está acima de 1, a transmissão está fora de controle.

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