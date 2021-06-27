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Covid-19

Brasil recebe da Irlanda doação de anestésico para intubação

Carga com 47.520 ampolas de medicação chegará ao Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) na terça-feira (29)

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 17:15

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

27 jun 2021 às 17:15
Lote de atracúrio recebido pela Central de Medicamentos do Amazonas, após compra do governo estadual
Lote de atracúrio recebido pela Central de Medicamentos do Amazonas, após compra do governo estadual Crédito: Jamile Alves/Cema
Na próxima terça-feira (29), o Brasil receberá do governo da Irlanda 47.520 ampolas do medicamento anestésico atracúrio, usado na intubação de pacientes. A doação foi coordenada pela Embaixada do Brasil em Dublin e pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC), vinculada ao Ministério das Relações Exteriores.
A carga chegará ao Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) em operação de transporte viabilizada pela agência de defesa civil europeia Echo, sigla em inglês para Proteção Civil Europeia e Operações de Ajudas Humanitárias.
Em nota, o Itamaraty informou que o governo brasileiro agradece a doação. Segundo a pasta, a iniciativa insere-se na política de diplomacia da saúde do governo brasileiro. O medicamento será incorporado aos estoques do Ministério da Saúde destinados ao tratamento de pacientes com covid-19.
“A doação irlandesa reflete as frutíferas relações entre o Brasil e a Irlanda, aprofundadas nas últimas décadas e em que se destacam o investimento de empresas irlandesas no Brasil e o acolhimento, na Irlanda, de numerosa comunidade de cidadãos brasileiros”, destacou o comunicado.

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