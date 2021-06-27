Número de brasileiros com primeira dose de vacina supera 70 milhões

Mutirão de vacinação no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica Crédito: Prefeitura de Cariacica

O Brasil superou no sábado (26) a marca de 70 milhões de pessoas imunizadas com a primeira dose das vacinas contra a Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, 71.152 milhões de brasileiros receberam a primeira dose. O total equivale a 45% das 158.095 milhões de pessoas com mais de 18 anos no país.

Um total de 25.583 milhões de brasileiros receberam a primeira e a segunda dose da vacina ou a dose única da Janssen, completando o ciclo de imunização. Isso equivale a 16,2% da população vacinável no país e a 36,2% do total de pessoas que receberam a primeira dose.

As informações estão no painel de vacinação do LocalizaSUS , plataforma do Ministério da Saúde que registra o andamento da campanha de imunização contra a covid-19. Os dados estão atualizados até ontem.

Ao todo, 96.736 milhões de doses, distribuídas entre primeira dose, segunda e dose única, foram aplicadas desde o início da vacinação, em janeiro. Nas últimas 24 horas, foram aplicadas 1.158 milhão de doses.

DISTRIBUIÇÃO

O Ministério da Saúde distribuiu 129.720 milhões de doses às unidades da Federação, desde o início da campanha de imunização. Até a semana passada, o Brasil contava apenas com vacinas de duas doses para conclusão do ciclo vacinal. Eram os imunizantes AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer. Desde a última terça-feira (22), no entanto, o Brasil também passou a receber a vacina da Janssen, de dose única.