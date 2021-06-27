AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Número de brasileiros com primeira dose de vacina supera 70 milhões
Imunização

Número de brasileiros com primeira dose de vacina supera 70 milhões

Número equivale a 45% do total de pessoas acima de 18 anos no país. Já os brasileiros com o esquema vacinal completo chegam a 16,2% da população

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 14:20

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

27 jun 2021 às 14:20
Mutirão de vacinação contra a Covid-19, no estádio Kleber Andrade
Mutirão de vacinação no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica Crédito: Prefeitura de Cariacica
O Brasil superou no sábado (26) a marca de 70 milhões de pessoas imunizadas com a primeira dose das vacinas contra a Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, 71.152 milhões de brasileiros receberam a primeira dose. O total equivale a 45% das 158.095 milhões de pessoas com mais de 18 anos no país.
Um total de 25.583 milhões de brasileiros receberam a primeira e a segunda dose da vacina ou a dose única da Janssen, completando o ciclo de imunização. Isso equivale a 16,2% da população vacinável no país e a 36,2% do total de pessoas que receberam a primeira dose.
As informações estão no painel de vacinação do LocalizaSUS , plataforma do Ministério da Saúde que registra o andamento da campanha de imunização contra a covid-19. Os dados estão atualizados até ontem.

Veja Também

Site da Prefeitura da Serra cai uma hora antes de agendamento de vacina

Ao todo, 96.736 milhões de doses, distribuídas entre primeira dose, segunda e dose única, foram aplicadas desde o início da vacinação, em janeiro. Nas últimas 24 horas, foram aplicadas 1.158 milhão de doses.

DISTRIBUIÇÃO

O Ministério da Saúde distribuiu 129.720 milhões de doses às unidades da Federação, desde o início da campanha de imunização. Até a semana passada, o Brasil contava apenas com vacinas de duas doses para conclusão do ciclo vacinal. Eram os imunizantes AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer. Desde a última terça-feira (22), no entanto, o Brasil também passou a receber a vacina da Janssen, de dose única.
Mais de 1,8 milhão de doses da Janssen foram antecipadas no contrato de 38 milhões de unidades da pasta com a farmacêutica. As unidades estavam previstas para chegar somente a partir de outubro. Na última sexta-feira (25), mais 3 milhões de doses da Janssen foram doadas pelo governo dos Estados Unidos para a imunização da população brasileira.

LEIA MAIS 

Covaxin: governo Bolsonaro ignorou parecer e fez contrato a toque de caixa

Saiba quais vacinas devem estar em dia na caderneta de adultos e idosos

Saúde prevê economizar até R$ 150 bilhões com avanço da vacinação

Promotoria investiga casos de revacinação contra Covid-19 no Rio

Luis Miranda sugere que há gravação de Bolsonaro sobre esquema da vacina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ministério da Saúde Covid-19 Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Geanderson Godoi está entubado no Hospital Sílvio Avidos.
Sobrevivente de acidente na BR 259 em Colatina está em estado grave
Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 8 receitas nutritivas com grãos
Tratamento de pele no inverno
Inverno: por que essa é a melhor época para cuidar da pele

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados