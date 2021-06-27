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Imunização

Tomar segunda dose de vacina pode render até R$ 10 mil no Maranhão

Para incentivar imunização da população, governo do Estado lançou campanha com prêmios em dinheiro e números já começaram a subir

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 16:10

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 jun 2021 às 16:10
Vacinação em Viana
Índice de vacinados com as duas doses ainda está em torno de 16% da população brasileira Crédito: PMV
Enquanto alguns brasileiros desembolsam até R$ 15 mil em pacotes turísticos para ir aos Estados Unidos se vacinar contra a covid-19, no Maranhão aparecer para tomar a segunda dose do imunizante pode render até R$ 10 mil. O governo do Estado lançou na última semana uma campanha para incentivar seus moradores a se imunizarem e concorrerem a prêmios em dinheiro.
Ao todo serão sorteados 700 prêmios de R$ 1 mil, 200 de R$ 5 mil e 100 prêmios de R$ 10 mil. Em entrevista ao Estadão, o governador Flávio Dino (recém filiado ao PSB) afirma que seu governo deve investir cerca de R$ 3 milhões nessa ação.
A covid-19 já matou mais de 511 mil pessoas no país. O índice de vacinados com as duas doses ainda está em torno de 16% da população brasileira.
Segundo ele, os efeitos já são sentidos desde que essa e outra ação, os arraiais de vacinação (mutirão de imunização), foram lançadas. O primeiro sorteio foi realizado na sexta-feira, 25. O próximo deve ocorrer em 15 dias. "Desde que foram lançados a curva de vacinação cresceu nitidamente", diz Dino.
Até a última semana, o Estado tinha cera de 160 mil pessoas que não haviam comparecido para tomar a segunda dose da vacina, segundo o governador. Dino afirma que, apesar disso, o índice de vacinação deve avançar. "A média na Ilha de São Luís, composta por quatro municípios, está em 60%. Em um deles, Raposa, o índice chegou a 95%", afirma.
Há um mês, a situação no Estado e no país foi ameaçada pela detecção do primeiro caso de paciente infectado pela cepa indiana do coronavirus, a variante Delta. Trata-se de um homem, um indiano de 54 anos, tripulante do navio MV Shandong.
Desde então, a embarcação está ancorada distante 60 km da costa maranhense. Na última semana, os tripulantes foram testados mais uma vez e nenhum deles está contaminado, diz Dino. O indiano continua internado em São Luís após sucessivas recaídas.
No Reino Unido, essa cepa ameaça agora o processo de reabertura. Ela é até 40% mais contagiosa que a variante britânica. No Brasil, para tentar conter a entrada da variante indiana, o Ministério da Saúde impôs barreiras sanitárias em aeroportos, rodoviárias e grandes rodovias.

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