Brasil recebe 7,7 milhões de doses de vacina contra a Covid para crianças

O Brasil recebeu, entre sexta-feira (20) e este sábado (21), um total de 7,7 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 da Pfizer para crianças de 6 meses a 11 anos de idade. A entrega é parte do aditivo de 50 milhões de doses e, segundo o Ministério da Saúde, é fruto de negociações com o laboratório para o adiantamento das remessas. Os lotes desembarcam no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP).

No total, são 4,5 milhões para o público de 6 meses a 4 anos e 3,2 milhões de doses para crianças de 5 a 11 anos. As vacinas serão distribuídas para todos os Estados e Distrito Federal nos próximos dias.

Vdoses de Pfizer entre hoje e amanhã Vacinas contra covid-19 são destinadas a crianças e bebês Crédito: Myke Sena/MS

A Pfizer informou que as 42,3 milhões de doses restantes desse contrato serão entregues ao Brasil até o final do primeiro semestre deste ano, embora haja uma tentativa de que essa entrega seja antecipada. “A Pfizer segue envidando seus melhores esforços para entregar o maior volume de doses possível ainda no primeiro trimestre, de forma a atender a necessidade do país”, disse a empresa.

A vacinação de crianças contra a Covid-19 é fundamental para proteger esse público contra as formas graves da doença, além de evitar mortes. O ministério ressalta que os imunizantes são seguros e já foram aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Bivalente

A Pfizer informou ainda que, além das vacinas pediátricas e Baby, mais 19,4 milhões de vacina bivalente devem ser entregues ainda neste mês de janeiro ao governo brasileiro. Desse total, 9,2 milhões já foram entregues. O restante deve chegar ao Brasil até o dia 30 de janeiro.