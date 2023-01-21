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Imunização infantil

Brasil recebe 7,7 milhões de doses de vacina contra a Covid para crianças

Entrega é parte do aditivo de 50 milhões de doses e, segundo o Ministério da Saúde, é fruto de negociações com o laboratório para o adiantamento das remessas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 jan 2023 às 14:54

Publicado em 21 de Janeiro de 2023 às 14:54

O Brasil recebeu, entre sexta-feira (20) e este sábado (21), um total de 7,7 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 da Pfizer para crianças de 6 meses a 11 anos de idade. A entrega é parte do aditivo de 50 milhões de doses e, segundo o Ministério da Saúde, é fruto de negociações com o laboratório para o adiantamento das remessas. Os lotes desembarcam no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP).
No total, são 4,5 milhões para o público de 6 meses a 4 anos e 3,2 milhões de doses para crianças de 5 a 11 anos. As vacinas serão distribuídas para todos os Estados e Distrito Federal nos próximos dias.
Vacina da Pfizer contra covid-19 destinadas a crianças e bebês
Vdoses de Pfizer entre hoje e amanhã Vacinas contra covid-19 são destinadas a crianças e bebês Crédito: Myke Sena/MS
A Pfizer informou que as 42,3 milhões de doses restantes desse contrato serão entregues ao Brasil até o final do primeiro semestre deste ano, embora haja uma tentativa de que essa entrega seja antecipada. “A Pfizer segue envidando seus melhores esforços para entregar o maior volume de doses possível ainda no primeiro trimestre, de forma a atender a necessidade do país”, disse a empresa.
A vacinação de crianças contra a Covid-19 é fundamental para proteger esse público contra as formas graves da doença, além de evitar mortes. O ministério ressalta que os imunizantes são seguros e já foram aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Bivalente

A Pfizer informou ainda que, além das vacinas pediátricas e Baby, mais 19,4 milhões de vacina bivalente devem ser entregues ainda neste mês de janeiro ao governo brasileiro. Desse total, 9,2 milhões já foram entregues. O restante deve chegar ao Brasil até o dia 30 de janeiro.
A vacina bivalente é aplicada em pessoas com idade acima dos 12 anos e protege contra a cepa original do coronavírus e também contra algumas subvariantes da Ômicron.

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