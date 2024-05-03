Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Brasil recebe 1° lote de vacina atualizada da Covid; veja grupos prioritários
Após falta de estoque

Brasil recebe 1° lote de vacina atualizada da Covid; veja grupos prioritários

Imunizantes são da Moderna e foram adquiridos em concorrência que atrasou campanha de vacinação
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 mai 2024 às 08:30

Publicado em 03 de Maio de 2024 às 08:30

SÃO PAULO - O primeiro lote de vacinas atualizadas da Covid chegou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, na manhã desta quinta-feira (2). Os imunizantes são da Moderna e foram adquiridos após concorrência com a Pfizer.
Procurado, o Ministério da Saúde afirmou que divulgará a estratégia da campanha de vacinação em breve.
Enfermeiro prepara dose da vacina contra a Covid da Pfizer na UBS Santa Cecília, região central de São Paulo
Enfermeiro prepara dose da vacina contra a Covid  Crédito: Ronny Santos - 15.set.21/Folhapress
Segundo a Moderna, serão cerca de 40 voos ao longo do mês para trazer as 12,5 milhões de doses adquiridas pelo Ministério da Saúde. Hoje, chegaram ao país 1,25 milhão.
A vacina possui tecnologia para proteger contra a sublinhagem XBB.1.5 do coronavírus, que tem a replicação mais veloz até o momento, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde).
A primeira disputa de empresas por um contrato de imunizantes atrasou a campanha nacional de vacinação contra a Covid, planejada para acontecer no último mês de abril.

Veja Também

Remédio que reduz internações por Covid passa a ter acesso facilitado

A secretária de Vigilância em Saúde, Ethel Maciel, disse em entrevista anterior ao jornal Folha de S.Paulo que o registro da vacina da Moderna embaralhou a compra, uma vez que antes não havia concorrência -até então só a Pfizer detinha os registros para o modelo que a Saúde buscava.
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou em dezembro de 2023 o uso no Brasil da vacina da Pfizer para a variante XBB. Em março, concedeu o mesmo aval para o imunizante da Moderna.
Ainda segundo ela, o ministério começou a preparar uma compra emergencial de vacinas no começo de 2024. As propostas das empresas foram entregues no começo de março.

Veja Também

Quatro anos da pandemia de Covid-19: o que aprendemos?

Em fevereiro, Maciel escreveu no X (ex-Twitter) que a vacina adaptada à variante XBB chegaria ao Brasil no mês seguinte. Em março, a ministra Nísia Trindade prometeu começar a vacinar grupos prioritários em abril.
O imunizante, porém, só foi comprado no dia 19 de abril, e o plano passou a ser abrir a vacinação dos grupos prioritários neste mês de maio.

Quem vai tomar a vacina primeiro

As doses serão destinadas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) e podem ser aplicadas em bebês a partir dos seis meses de vida e crianças com menos de cinco anos.
Além desses grupos, idosos, imunossuprimidos, pessoas com comorbidades ou deficiências permanentes, gestantes e puérperas, indígenas, ribeirinhos e quilombolas, pessoas privadas de liberdade e trabalhadores da área da saúde também estão inclusos na campanha nacional de vacinação deste ano. O quantitativo comprado pelo ministério, porém, não será suficiente para oferecer uma dose de reforço a todos dos grupos prioritários. O Estadão questionou o ministério qual subgrupo terá preferência, mas a pasta informou apenas que está em processo de compra regular de mais 70 milhões de doses.
Para as crianças, a recomendação do Ministério da Saúde é aplicar a primeira dose da vacina aos seis meses de idade, a segunda dose aos sete meses e terceira dose aos nove meses. No entanto, todas as crianças de seis meses a menores de cinco anos não vacinadas ou com doses em atraso poderão completar o esquema de três doses, seguindo o intervalo recomendado de quatro semanas entre a primeira e a segunda dose e oito semanas entre a segunda e a terceira. No caso dos adultos, o indicado é apenas uma dose do imunizante.

Veja Também

Pessoas com Covid leve tiveram em média queda de 3 pontos no QI

Covid ainda mata três crianças, em média, a cada quatro dias no Brasil

Saúde prevê 60 milhões de doses contra Covid em 2024

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Anvisa Ministério da Saúde Vacina Vacinação Ethel Maciel Covid-19 Vacinas contra a Covid-19 Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados