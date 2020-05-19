Brasil passa Reino Unido e é o 3º país com mais casos de Covid-19

Em relação ao número de mortos, o Brasil continua em sexto lugar, com 16.972 vítimas fatais. Nas últimas 24 horas, o país identificou 674 óbitos pela Covid-19.

Na Rússia, de acordo com o governo local, 8.926 novas infecções por coronavírus foram identificadas nas últimas 24 horas, elevando o total de casos de Covid-19 no país para 290.678. O governo russo informa que 2.722 pessoas morreram por causa da doença.