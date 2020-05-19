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Coronavírus

Brasil passa Reino Unido e é o 3º país com mais casos de Covid-19

O avanço do país na lista de nações com mais casos tem sido veloz; na terça-feira passada (12), o Brasil era o sétimo neste ranking
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2020 às 07:31

Publicado em 19 de Maio de 2020 às 07:31

Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Nattthewafflecat/Pixabay
Brasil terminou esta segunda-feira (18), como o terceiro país com mais casos de Covid-19 em todo o mundo, só atrás da Rússia e dos Estados Unidos. O país registrou, de acordo com o Ministério da Saúde, mais 13.140 contaminações pelo novo coronavírus e agora totaliza 254.220 casos da doença. Assim, passou o Reino Unido, que tem 246.406 casos confirmados, 2.684 deles identificados nas últimas 24 horas. 
Em relação ao número de mortos, o Brasil continua em sexto lugar, com 16.972 vítimas fatais. Nas últimas 24 horas, o país identificou 674 óbitos pela Covid-19.
O crescimento de novos casos e de novos óbitos tem sido maior no Brasil do que em outros países mais afetados pela Covid-19, sendo superado somente pelos Estados Unidos, país que lidera o ranking de números absolutos de mortes e de casos da Covid-19. Segundo o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC, na sigla em inglês), entre domingo (17) e segunda (18), foram mais 13.284 casos e 698 mortes. Os EUA acumulam 1.480.349 casos e 89.407 óbitos causados pela Covid-19.
Na Rússia, de acordo com o governo local, 8.926 novas infecções por coronavírus foram identificadas nas últimas 24 horas, elevando o total de casos de Covid-19 no país para 290.678. O governo russo informa que 2.722 pessoas morreram por causa da doença.

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