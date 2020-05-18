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Dezenas de infectados

Hospital Psiquiátrico de Maringá é interditado após surto de coronavírus

Segundo a prefeitura, há 212 leitos ocupados na unidade e 50 pacientes permanecem isolados, pois entraram em contato com uma paciente que teria sido o vetor do contágio. Entre eles, seis já apresentaram exames positivos para a Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2020 às 17:38

Publicado em 18 de Maio de 2020 às 17:38

Área da saúde, pesquisa e medicina
Hospital Psiquiátrico de Maringá é interditado após surto de coronavírus Crédito: Darko Stojanovic/Pixabay
Após um surto do novo coronavírus, que já atingiu sete pacientes e 17 funcionários do Hospital Psiquiátrico de Maringá, norte do Paraná, a prefeitura decidiu interditar o estabelecimento. A partir desta segunda-feira (18), o hospital não recebe mais visitas nem pacientes.
Segundo a prefeitura, há 212 leitos ocupados na unidade e 50 pacientes permanecem isolados, pois entraram em contato com uma paciente que teria sido o vetor do contágio. Entre eles, seis já apresentaram exames positivos para a Covid-19. Outros 162 ainda serão testados.
A mulher, de 61 anos, diabética e com problemas cardiovasculares, está internada na UTI e permanece intubada. Natural de Cascavel, oeste do Paraná, ela teria levado a doença para o hospital, no dia 5 de maio, quando deu entrada na unidade psiquiátrica.

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Trabalham no local cerca de 180 funcionários, dos quais 70 estão afastados e 60 já passaram por exames. Entre eles, 27 já obtiveram os resultados e 17 foram positivos para a Covid-19.
O Hospital Psiquiátrico de Maringá é referência para problemas mentais e recebe pacientes de todo o Paraná. Segundo a prefeitura, medidas mais rigorosas de controle e prevenção estão sendo estudadas pelas administrações do hospital, do município e do estado.

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