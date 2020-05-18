Hospital Psiquiátrico de Maringá é interditado após surto de coronavírus Crédito: Darko Stojanovic/Pixabay

Após um surto do novo coronavírus, que já atingiu sete pacientes e 17 funcionários do Hospital Psiquiátrico de Maringá, norte do Paraná, a prefeitura decidiu interditar o estabelecimento. A partir desta segunda-feira (18), o hospital não recebe mais visitas nem pacientes.

Segundo a prefeitura, há 212 leitos ocupados na unidade e 50 pacientes permanecem isolados, pois entraram em contato com uma paciente que teria sido o vetor do contágio. Entre eles, seis já apresentaram exames positivos para a Covid-19. Outros 162 ainda serão testados.

A mulher, de 61 anos, diabética e com problemas cardiovasculares, está internada na UTI e permanece intubada. Natural de Cascavel, oeste do Paraná, ela teria levado a doença para o hospital, no dia 5 de maio, quando deu entrada na unidade psiquiátrica.

Trabalham no local cerca de 180 funcionários, dos quais 70 estão afastados e 60 já passaram por exames. Entre eles, 27 já obtiveram os resultados e 17 foram positivos para a Covid-19.