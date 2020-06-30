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Coronavírus

Brasil passa marca de 58 mil mortos por Covid-19, diz consórcio de imprensa

De acordo com as informações, São Paulo segue o Estado com maior número de mortes registradas (com 60 novos óbitos, o total chegou a 14.398)

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 08:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2020 às 08:10
Imagem do coronavírus no ambiente
País atinge a marca de 58.385 óbitos causados pelo novo coronavírus Crédito: Freepik
O Brasil registrou 727 novas mortes pela Covid-19 nesta segunda-feira (29), e 25.234 novos casos da doença. Com isso, o país atinge a marca de 58.385 óbitos causados pelo novo coronavírus e 1.370.488 registros da infecção.
Os dados são resultado de colaboração inédita entre Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo, G1 e UOL para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas diretamente com as Secretarias de Saúde estaduais, e o balanço é fechado sempre às 20h.
A iniciativa do consórcio de veículos de compilar e divulgar os dados sobre Covid-19 é uma resposta a atitudes recentes do governo Jair Bolsonaro (sem partido), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins, retirou informações do ar, deixou de divulgar totais de casos e mortes e divulgou informações conflitantes.

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São Paulo segue o Estado com maior número de mortes registradas (com 60 novos óbitos, o total chegou a 14.398). Foram computados 3.408 novos casos de Covid-19, totalizando 275.145 pessoas infectadas. A quarentena paulista foi prorrogada até o dia 14 de julho.
Nesta segunda-feira (29), no entanto, o Estado onde houve mais mortes foi o Ceará, com 81 óbitos. No sábado (27), o governador Camilo Santana (PT) prorrogou o isolamento e endureceu as regras para mais cinco municípios. Já Fortaleza vem flexibilizando a quarentena.
No Brasil, a média de mortes por habitantes é menor do que a registrada em outros países atingidos pela pandemia (27,4). O Reino Unido, por exemplo, terceiro com mais óbitos, registra 65 para cada 100 mil habitantes. Os EUA têm média de 38 mortes por 100 mil habitantes.

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Na Argentina, onde a pandemia desembarcou nove dias mais tarde que no Brasil e que seguiu uma quarentena muito mais rígida, o índice é de 2,7 morte por 100 mil habitantes.
Segundo o Ministério da Saúde, são 24.052 novos casos de infecção e 692 novas mortes causadas pela Covid-19 no Brasil confirmados nesta nesta segunda (29). O total, segundo a pasta, chega a 58.314 mortes e 1.368.195 casos de contaminação pelo novo coronavírus.
Os dados mostram ainda que há 757.462 pessoas recuperadas da doença e 552.419 em acompanhamento.

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