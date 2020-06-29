Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Planos de saúde estão obrigados a cobrir teste para Covid-19
Impactos

Planos de saúde estão obrigados a cobrir teste para Covid-19

ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) determinou que cobertura vale para paciente que apresentar sintomas de gripe ou quadro de síndrome respiratório
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2020 às 14:39

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 14:39

Covid-19:Testes para detectar o novo coronavírus em Linhares
Covid-19:Testes para detectar o novo coronavírus em Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares
A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) publicou no "Diário Oficial da União" desta segunda-feira (29) a inclusão do teste sorológico para o novo Coronavírus na lista de coberturas obrigatórias dos planos de saúde.
Os exames sorológicos - pesquisa de anticorpos IgA, IgG ou IgM (com Diretriz de Utilização) detectam a presença de anticorpos produzidos pelo organismo após exposição ao vírus. A cobertura já está valendo.
O procedimento passa a ser de cobertura obrigatória para os planos de saúde nos segmentos ambulatorial, hospitalar (com ou sem obstetrícia) e referência, nos casos em que o paciente apresente ou tenha apresentado um dos quadros clínicos descritos a seguir:
- Síndrome Gripal: quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre, acompanhada de tosse ou dor de garganta ou coriza ou dificuldade respiratória.
- Síndrome Respiratória Aguda Grave: desconforto respiratório/dificuldade para respirar ou pressão persistente no tórax ou saturação de oxigênio menor do que 95% em ar ambiente ou coloração azulada dos lábios ou rosto.

Veja Também

Vacina é apenas um dos esforços para volta à normalidade, diz secretário

O exame é feito com o uso de amostras de sangue, soro ou plasma e pode ser realizado por meio das técnicas de imunofluorescência, imunocromatografia, enzimaimunoensaio e quimioluminescência. Como a produção de anticorpos no organismo só ocorre depois de um período mínimo após a exposição ao vírus, esse tipo de teste é indicado a partir do oitavo dia de início dos sintomas.
De acordo com a ANS, a inclusão dos exames no rol de procedimentos obrigatórios para planos de saúde foi tomada em reunião colegiada da ANS na semana passada, em cumprimento a uma decisão judicial.

COVID-19 

Doença causada pelo novo coronavírus (chamado de Sars-CoV-2) que provoca infecções respiratórias. Como a Covid-19 é muito recente, não é possível falar em sequelas prolongadas. Até o momento, as informações são obtidas com base no que já se sabe de outras infecções respiratórias e observando os casos atuais.

Veja Também

Consórcio de imprensa aponta total de 57.774 mortos por Covid-19 no País

Gestão da crise da Covid-19 "balança" bolsonarismo fiel

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Brasileiro trabalha pouco? O que é produtividade e por que ela se tornou central no debate sobre escala 6x1
Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas
Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados