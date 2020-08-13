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Números da pandemia

Brasil notifica 60.091 casos de Covid-19 em 24h; total chega a 3.224.876

Em 24h foram 1.262 mortes informadas em decorrência da doença. O total de óbitos é de 105 463
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2020 às 19:49

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 19:49

Covid-19
Brasil é o terceiro país com mais mortes por Covid-19 Crédito: Pixabay
O Brasil registrou nas últimas 24 horas 60.091 casos do novo coronavírus, o terceiro maior índice diário, informou nesta quinta-feira, 13, o Ministério da Saúde. As contaminações agora contabilizam 3.224.876. Em 24h foram 1.262 mortes informadas em decorrência da doença. O total de óbitos é de 105 463.
Região mais afetada pela covid-19, o Sudeste concentra mais de um terço dos casos (1.124.404) e 45% das mortes (47.405). Na sequência, aparecem Nordeste (996.038 contaminações e 31.687 óbitos), Norte (464.039 e 12.582, respectivamente), Centro-Oeste (333.136 e 6.933) e Sul (307.259 e 6.856).
Em números totais, o Brasil fica somente atrás dos Estados Unidos. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), são 5.176.018 de infecções em solo americano (56.307 a mais do que ontem) e 165.148 mortes (1 497 registradas em 24h).

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