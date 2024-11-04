Brasil não usará mais vacina de gotinha contra a pólio; entenda mudança

A partir de agora, o esquema vacinal será feito com a vacina injetável, considerada mais segura.

A vacina oral poliomielite (VOP), conhecida como gotinha, não será mais usada no Brasil; esquema contra a pólio será feito com imunizante injetável Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

As doses devem ser administradas aos dois, aos quatro e aos seis meses, com um reforço também injetável aos 15 meses. A segunda dose de reforço, que tinha aplicação oral com o vírus atenuado aos 4 anos, não será mais necessária.

A vacina oral foi introduzida no Brasil na década de 1960, e agora o país se alinhará a países como Estados Unidos e Inglaterra, que não fazem mais o uso da gotinha, apenas do imunizante injetável em seus programas de vacinação.

Qual a diferença entre as vacinas?

A VOP é composta do vírus da pólio vivo e enfraquecido. Sua presença no organismo leva à produção de anticorpos e depois ele é eliminado nas fezes.

No entanto, pode ocorrer uma situação rara: após ser eliminado, o vírus pode sofrer uma mutação no ambiente e tornar-se capaz de adoecer quem não está vacinado.

Já a vacina injetável, conhecida como Salk devido ao nome de seu criador — o médico americano Jonas Salk —, é produzida com o vírus inativado e não tem como causar a doença.

E o Zé Gotinha?

Ministério da Saúde afirma que não vai retirar a imagem do Zé Gotinha das campanhas.