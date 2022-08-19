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Campanha

Brasil faz Dia D de vacinação contra a poliomielite neste sábado (20)

Só 5% do público-alvo, que inclui crianças e jovens, recebeu a imunização desde início da campanha; outras vacinas estarão disponíveis
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 ago 2022 às 14:39

Publicado em 19 de Agosto de 2022 às 14:39

MARIA TEREZA SANTOS

SÃO PAULO - O Dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite de 2022 acontece neste sábado (20), em aproximadamente 40 mil postos de vacinação em todo o Brasil. O objetivo da ação é aumentar o número de crianças imunizadas contra a pólio, também conhecida como paralisia infantil, já que a cobertura vacinal está bem abaixo dos 95% esperados -cerca de 11,5 milhões de pessoas.
A campanha começou em 8 de agosto e, desde então, apenas 5% do público-alvo recebeu a Vacina Oral Poliomielite (VOP), a famosa "gotinha", segundo dados do Ministério da Saúde. Os Estados com as menores taxas de vacinação estão na Região Norte do país: Pará (1,51%), Roraima (1,42%) e Acre (0,92%).
São Paulo está um pouco acima da média nacional, tendo imunizado 6,82% das crianças.
Criança - vacina - seringa
Criança - vacina - seringa Crédito: Shutterstock
Apesar de o Brasil não registrar casos da doença desde 1990, a Opas (Organização Pan-Americana da Saúde) aponta o país como de alto risco para a volta da doença. A cobertura vacinal teve queda nos últimos anos. Em 2021, por exemplo, foi de apenas 67%.
"É urgente que consigamos recobrar nossas coberturas vacinais, no mundo todo as coberturas caíram no período pandêmico", afirmou o ministro da Saúde Marcelo Queiroga no lançamento da campanha .

QUEM DEVE TOMAR A VACINA CONTRA A PÓLIO

Todos os meninos e meninas de 1 ano a menores de 5 anos de idade podem ir ao posto de saúde mais próximo para receber a gotinha. Os bebês menores de 1 ano também podem tomar alguma das três doses da Vacina Inativada Poliomielite (VIP), que faz parte do esquema vacinal básico.
O Dia D será neste sábado, mas a campanha acontece até 9 de setembro. Junto com a ação contra a poliomielite, o governo federal pretende melhorar a cobertura de imunização entre crianças e adolescentes menores de 15 anos, por meio de uma campanha de multivacinação.

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Nos postos de saúde, estarão disponíveis também as vacinas pentavalente, pneumocócica, meningocócica, VRH (Vacina Rotavírus Humano), tríplice e tetraviral, DTP (tríplice bacteriana) e contra HPV, febre amarela, varicela e hepatite A e B. Basta levar a carteira de vacinação e o profissional de saúde irá checar quais estão faltando.

ENTENDA A POLIOMIELITE

Quais os principais sintomas e sequelas da pólio?
A sequela mais reconhecida é a paralisia de membros, mas a doença também pode causar dores nas articulações, osteoporose, atrofia muscular, dificuldade de falar, entre outras. De sintomas, são comuns dores no corpo, febre, diarreia, vômitos, rigidez na nuca e espasmos.
Quem pode se vacinar contra a poliomielite pelo SUS?
O Ministério da Saúde recomenda a vacinação em crianças que tenham de dois meses a quatro anos de idade. Há casos em que é recomendada a vacinação para maiores de 5 anos, como uma viagem para um país que vive surto da doença e o esquema vacinal ainda não está completo.
Quantas doses compõem o esquema vacinal contra a pólio?
No total, são cinco aplicações, sendo dois reforços:
  • Primeira dose: aos dois meses 
  • Segunda dose: aos quatro meses 
  • Terceira dose: aos seis meses 
  • Primeiro reforço: aos 15 meses 
  • Segundo reforço: aos quatro anos 
  • As três primeiras doses são feitas com a vacina injetável (Salk) e as duas últimas com a versão em gotinhas (Sabin).
Além da vacinação, existem outras formas de evitar a doença?
Para evitar a infecção, também é importante ter cuidados com higiene básica e ter um sistema eficiente de saneamento básico.

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