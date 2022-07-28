'Pensem nas criancinhas': a tragédia da vacinação infantil no mundo

Creio ter sido essa a frase proferida por Edson Arantes do Nascimento em 19 de novembro de 1969, quando venceu Andrada, goleiro do Vasco, no milésimo gol de sua carreira. Como acredito que continue preocupado com a saúde infantil, o Rei deve estar apavorado com as recentes declarações da Unicef sobre a atual situação da vacinação no mundo.

Estamos vivendo a pior situação dos últimos 30 anos em vacinação infantil. As vidas de milhões de crianças estão em risco. Apenas 81% das crianças no planeta receberam as três doses de proteção contra tétano, difteria e coqueluche. As coberturas de poliomielite e sarampo também despencaram. Calcula-se que 25 milhões de crianças não receberam vacinações básicas. O número estimado de crianças que não receberam nenhuma vacina, chamadas de crianças dose-zero, subiu de 13 milhões em 2019 para 18 milhões neste ano. Não deve ser coincidência que esse número inclua a metade do total de crianças que foi a óbito abaixo dos cinco anos de idade.

O Brasil, país de tradição vacinal, com um Programa Nacional de Imunizações que sempre provocou inveja em profissionais de saúde de países mais desenvolvidos, foi atingido em cheio. É um dos dez países do mundo com maior queda de cobertura vacinal. Estima-se que 26% dos bebês brasileiros não tenham recebido nenhuma vacina em 2021, comparados com 13% em 2018.

Havia uma esperança de que a queda de cobertura em 2020, talvez em parte pelo medo da Covid , fechamentos de escolas e lock- downs, seria substituída pela ascensão em 2021. Ledo engano! As coberturas seguem despencando. Existem múltiplas razões para isso. O desaparecimento de poliomielite, da difteria, entre outras doenças, por décadas, fez cessar a necessidade de busca de proteção. Vacinas são vítimas de seu próprio sucesso. Saem da mídia, saem do radar das pessoas. A entrada forte da mulher no mercado de trabalho também dificulta o acesso das famílias às salas de vacina em horário comercial.