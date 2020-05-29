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Dados da Saúde

Brasil chega a 27.878 mortes por coronavírus e ultrapassa a Espanha

O Brasil registrou 1.124 novas mortes e 26.928 novos casos confirmados de coronavírus em um dia, segundo dados do Ministério da Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2020 às 19:49

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 19:49

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O Brasil registrou 1.124 novas mortes por coronavírus em 24 horas Crédito: pixabay/padrinan
O Brasil registrou 1.124 novas mortes por coronavírus em 24 horas e, com um total de 27.878 óbitos desde o início da pandemia, agora é o quinto país com mais mortes ao superar a Espanha.
O país europeu anotou um total de 27.121 mortes. O país foi um dos mais afetados pela crise da Covid-19. O governo decretou um confinamento estrito durante mais de dois meses, que, com a desaceleração de casos e óbitos, começou a ser suavizado há duas semanas.
Os outros quatro países com mais mortes são EUA (102 mil), Reino Unido (38,2 mil), Itália (33,2 mil) e França (28,7 mil).

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Também foram registrados 26.928 novos casos no Brasil em um dia, um recorde, segundo dados do Ministério da Saúde. O total é de 465.166.
Em número de casos, o Brasil é o segundo país mais afetado, de acordo com a Universidade Johns Hopkins (EUA). Em números absolutos, fica atrás apenas dos Estados Unidos, que têm 1,7 milhão de casos.
O Ministério da Saúde, no entanto, admite que o número real de casos no Brasil tende a ser maior, já que ainda há testes represados em alguns locais e possibilidade de subnotificação.

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