Brasil chega a 130 mil mortes pela Covid-19 Crédito: Cottonbro/ Pexels

O Brasil chegou a 130.474 mortes pela Covid-19 com o registro de 899 novos óbitos, nesta sexta (11). O país também registrou 44.215 casos do novo coronavírus e atingiu os 4.283.978 infectados desde o início da pandemia.

O Piauí não informou os dados referentes ao Sars-CoV-2 no estado.

De acordo com os dados coletados até as 20h, a média de mortes nos últimos sete dias é de 699, o que mantém uma posição de estabilidade nos dados, embora com números elevados.

Os dados são fruto de colaboração inédita entre Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas diretamente com as Secretarias de Saúde estaduais. O balanço é fechado diariamente às 20h.

Além dos dados diários do consórcio, a Folha de S.Paulo também mostra a chamada média móvel. O recurso estatístico busca dar uma visão melhor da evolução da doença, pois atenua números isolados que fujam do padrão. A média móvel é calculada somando o resultado dos últimos sete dias, dividindo por sete.

Acre e Ceará apresentam aumento da média móvel de mortes.

Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia e Roraima apresentam dados estáveis. O resto dos estados apresenta queda na média móvel de mortes.

O Brasil tem uma taxa de cerca de 62,3 mortos por 100 mil habitantes. Os Estados Unidos, que têm o maior número absoluto de mortos, e o Reino Unido, ambos à frente do Brasil na pandemia (ou seja, começaram a sofrer com o problema antes), têm 59 e 62,7 mortos para cada 100 mil habitantes, respectivamente.

Na semana passada, o Brasil ultrapassou a taxa da Itália de mortes por 100 mil habitantes (58,9).

O México, que ultrapassou o Reino Unido em número de mortos, tem 55,2 mortes para cada 100 mil habitantes.

A Índia agora é o terceiro país, atrás apenas de EUA e Brasil, com maior número de mortes pela Covid-19, com 76.271 óbitos.

Na Argentina, onde a pandemia desembarcou nove dias mais tarde que no Brasil e que seguiu uma quarentena muito mais rígida, o índice é de 24,7 mortes por 100 mil habitantes.

O boletim do Ministério da Saúde com balanço do novo coronavírus divulgado nesta quinta-feira (10) mostra que o Brasil registrou 983 mortes nas últimas 24 horas, além de 40.557 novos casos confirmados da doença.

Contabilizando os novos números, o país passou a registrar um total de 129.522 mortos desde o início da pandemia e 4.238.446 pessoas infectadas pelo novo coronavírus.