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Peças milionárias

Bolsonaro vai depor à PF sobre joias presencialmente em Brasília

Ex-presidente teria agido diretamente para liberar presentes enviados pelo governo da Arábia Saudita, interferindo na Receita Federal

Publicado em 04 de Abril de 2023 às 12:52

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 abr 2023 às 12:52
BRASÍLIA, DF - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai prestar depoimento à Polícia Federal sobre o caso das joias da Arábia Saudita nesta quarta-feira (5), às 14h30, de forma presencial em Brasília, segundo confirmou a reportagem com fontes da Polícia Federal e interlocutores próximos de Bolsonaro.
Joias que teriam sido dadas de presente pelo governo da Arábia Saudita ao presidente Jair Bolsonaro
Joias que teriam sido dadas de presente pelo governo da Arábia Saudita ao presidente Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução e Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Também depõem no mesmo dia e horário o militar Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência da República, Marcelo Câmara, assessor de Bolsonaro, e o ex-chefe da Receita Federal Julio Cesar Vieira Gomes.
Presentes enviados pelo governo da Arábia Saudita por meio do ex-ministro Bento Albuquerque foram entregues para compor o acervo pessoal de Bolsonaro, em novembro de 2022.
Bento depôs sobre o caso em março, por videoconferência, e blindou Bolsonaro, ao afirmar que havia se surpreendido com os presentes serem joias caras e não haver conversado com o ex-presidente sobre isso.
Um conjunto de joias avaliadas em R$ 16,5 milhões, que seria para Michelle, foi retido pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos (SP).
Bolsonaro teria agido diretamente para liberar os objetos, interferindo na Receita Federal. As joias deveriam fazer parte do acervo público da Presidência, não de seu acervo pessoal. O TCU (Tribunal de Contas da União) obrigou o presidente a devolver as joias.
Reportagens mostraram que ele recebeu outras joias, que também terão de ser devolvidas.

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