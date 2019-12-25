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Manteve juiz de garantias

Bolsonaro sanciona pacote anticrime com vetos, mas contraria Moro

O presidente Jair Bolsonaro sancionou o chamado pacote anticrime com 25 vetos, mas manteve a criação do juiz de garantias. O mecanismo foi incluído pela Câmara Federal e contraria a vontade do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 dez 2019 às 14:42

Publicado em 25 de Dezembro de 2019 às 14:42

Jair Bolsonaro e Sergio Moro Crédito: Carolina Antunes/PR
O presidente Jair Bolsonaro sancionou o chamado pacote anticrime com 25 vetos, mas manteve a criação do juiz de garantias. O mecanismo foi incluído pela Câmara e contraria a vontade do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro. A sanção do projeto foi publicada em edição extra do diário oficial desta terça-feira (24).
O texto foi aprovado no Congresso em 11 de dezembro, depois de a proposta de Moro ser desidratada no parlamento. Para minimizar a derrota e garantir que a sanção ocorresse ainda neste ano, o ministro pediu aos senadores para que aprovassem a versão mais enxuta do texto que veio da Câmara Federal. 

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De acordo com a nova lei, o juiz de garantia instruirá o processo, mas não fará o julgamento. A ideia é evitar acusações de parcialidade. Este é um dos pontos que aliados de Moro apostavam que seria vetado por Bolsonaro.
"O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente", diz o texto sancionado. A medida era apontada como "anti-Moro", tendo em vista a atuação do ministro quando era juiz da Lava Jato.

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Entre os pontos vetados estão a triplicação da pena quando o crime for cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais e a coleta de DNA apenas nos casos de crime doloso praticado contra a vida, liberdade sexual e crime sexual contra vulnerável.
Também foi vetado dispositivo que vedava a possibilidade da realização de audiência do preso com o juiz de garantias no prazo de 24 horas por videoconferência.

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