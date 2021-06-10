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Proteção facial

Bolsonaro quer desobrigar máscara para vacinados ou quem teve Covid-19

Em seu discurso, o presidente insistiu no tratamento com hidroxicloroquina e ivermectina, que não têm eficiência contra a Covid-19
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 jun 2021 às 19:17

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 19:17

O presidente da República, Jair Bolsonaro, em evento em Brasília
O presidente da República, Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse nesta quinta-feira (10) que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, prepara um parecer para desobrigar do uso da máscara quem já foi vacinado contra a Covid-19 ou quem já se infectou com o coronavírus.
"Ele vai ultimar um parecer visando a desobrigar o uso de máscara por parte daqueles que já foram vacinados ou que já foram contaminados para tirar este símbolo que, obviamente, tem sua utilidade para quem está infectado", afirmou Bolsonaro em uma solenidade no Palácio do Planalto.
Em seu discurso, o presidente insistiu no tratamento com hidroxicloroquina e ivermectina, que não têm eficiência contra a Covid-19.

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