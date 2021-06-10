Bolsonaro ironiza Fernández após fala ofensiva do presidente argentino

A apoiadores, Bolsonaro ainda disse ter conversado com o ex-presidente da Argentina Mauricio Macri por mensagem e minimizou possível atrito entre os países. "Troquei mensagem por 'zap' hoje do ex-presidente Macri, da Argentina. Não tem nenhum problema entre nós, e nem com o povo argentino. Rivalidade com a Argentina, só no futebol".