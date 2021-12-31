Bolsonaro ironiza esquerda e sugere panelaço durante pronunciamento de ano novo

Em tom irônico, o presidente Jair Bolsonaro (PL) sugeriu nesta quinta-feira (30), durante transmissão ao vivo nas redes sociais, que a esquerda realize um "mega panelaço" durante o seu pronunciamento de ano novo. O mandatário fará um discurso de fim de ano nesta sexta-feira (31), em rede nacional de rádio e televisão, a partir das 20h30, pelo horário de Brasília.