Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro faz chamado para jejum religioso neste domingo contra Covid-19
Covid-19

Bolsonaro faz chamado para jejum religioso neste domingo contra Covid-19

Presidente compartilhou neste sábado (4) um vídeo nas redes sociais em que ele e vários pastores pedem para a população ficar um dia sem comer
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2020 às 17:51

Publicado em 04 de Abril de 2020 às 17:51

Jair Bolsonaro
Presidente Jair Bolsonaro  Crédito: Isac Nóbrega/PR
O presidente Jair Bolsonaro fez uma convocação para um jejum religioso nacional neste domingo (5) para o país superar a crise desencadeada pelo novo coronavírus.
O chefe do Executivo compartilhou neste sábado (4) um vídeo nas redes sociais em que ele e vários pastores pedem para a população ficar um dia sem comer.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Na última quinta-feira (2), Bolsonaro já havia convocado as pessoas a jejuar para o que o Brasil "fique livre desse mal", em referência à pandemia.
Na gravação publicada neste sábado, a voz de um narrador anuncia que "os maiores líderes evangélicos deste país atenderam à proclamação santa feita pelo chefe supremo da nação".
De acordo com o vídeo, Bolsonaro convocou o "exército de cristo para a maior campanha de jejum e oração já vista no país". Os líderes das maiores igrejas evangélicas do Brasil, como Valdemiro Santiago, RR Soares, Bispo Rodovalho e Edir Macedo, aparecem no vídeo.
Além disso, três deputados da bancada evangélica também participam da convocação: Abílio Santana (PR-BA), Silas Câmara (Republicanos-AM) e Marco Feliciano (Sem partido-SP). O último afirma que as pessoas têm de orar e "pedir misericórdia para que essa praga cesse e todas as previsões ruim para o Brasil caiam por terra".
Ao final, o narrador afirma que neste domingo a "igreja de cristo na terra irá clamar e o inferno irá explodir".

Veja Também

Brasil registra 72 novas mortes por Covid-19, total é de 431

Crivella diz que vai doar seu salário para fundo contra coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O culto liderado por pastor negro que falava a 'língua dos anjos' e que originou o movimento evangélico há 120 anos
Imagem de destaque
O que a derrota de Viktor Orbán na Hungria significa para Putin, Ucrânia e o resto da Europa
Imagem de destaque
Herança sem planejamento pode virar dor de cabeça para famílias

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados