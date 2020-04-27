Bolsonaro faz aparição e não sai para cumprimentar apoiadores

Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Carolina Antunes/Agência Brasil

Vestido com camiseta amarela e bermuda, o presidente apareceu na entrada do prédio, mas não chegou a deixar o Palácio. Ele foi avistado por pessoas que estavam em frente ao espelho d'água que fica junto às bandeiras e divide a rua do extenso gramado que antecede o acesso ao Alvorada.

Bolsonaro não saiu para cumprimentar apoiadores. Após a demissão de Sérgio Moro do Ministério da Justiça e Segurança Pública na sexta-feira (24), o "cercadinho" do Palácio da Alvorada, onde os populares ficam à espera de uma aparição do presidente, amanheceu fechado pelo segundo dia seguido. O espaço normalmente fica aberto para que os apoiadores se posicionem à medida que eles cheguem ao local. Diante disso, os visitantes ficaram em frente ao espelho d'água.

O presidente aproveitou a tarde de domingo para "brincar" com um drone, que sobrevoou a área da residência oficial da Presidência da República. Sem agenda oficial, ele recebeu o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e o advogado Frederick Wassef, que representa um dos filhos do presidente, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ).